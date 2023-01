Canal+ rachète OCS à Orange

Orange devrait officialiser aujourd’hui la cession d’OCS à Canal+.

Canal+ s’empare de OCS et ses 3 millions d’abonnés. Lancé il y a quatorze ans, le bouquet de chaînes et le service de SVOD d’Orange était en vente depuis près de 24 mois. Accumulant entre 400 millions et 500 millions d’euros de pertes depuis ses débuts malgré le partenariat avec HBO arrivé récemment à échéance, Orange cherchait donc à s’en séparer. Premier candidat au rachat, Canal+ est entré il y a plusieurs mois en négociations avancées avec l’opérateur historique français pour la reprise de l’entité Orange Content, dans laquelle figurent OCS mais également Orange Studio, qui produit et distribue des films. La filiale de Vivendi détient déjà 34 % d’OCS (les 67 % restants étant détenus par Orange) et propose déjà le catalogue d’OCS au sein de ses propres offres, c’est d’ailleurs son premier distributeur. Selon les Echos, l’opérateur historique devrait annoncer la cession de cet ensemble ce lundi 9 janvier.

L’ex-France Télécom aurait réussi à trouver un accord à moins de 100 millions d’euros pour cette cession d’OCS et ses pertes. Selon des sources, il ne s’agira pas “d’un chèque sec à Canal+. Orange sera amené à supporter les cash-flows négatifs futurs. L’opérateur s’est engagé à verser des minimums garantis à Canal+ sur trois à quatre ans”, relate le quotidien. Une première tentative de rachat des chaînes OCS par Canal+ avait déjà eu lieu en 2011, mais l’Autorité de la concurrence s’y était opposée.

