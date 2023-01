Free améliore sa nouvelle application Freebox – Espace Abonné sur iOS

Prendre un rendez-vous avec un technicien Free Proxi, c’est désormais possible directement depuis l’application Freebox – Espace Abonné.

Lancée en septembre 2022 par Free, l’application Freebox – Espace Abonné permet aux clients Freebox de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone à la fois sur Android et iOS, mais aussi de vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour les coordonnées bancaires ou encore de profiter de l’assistance et Free Proxi.

Dans une nouvelle mise à jour 1.1.5 déployée ce week-end sur iOS, l’expérience des abonnés a été améliorée. “Vous pouvez dès à présent prendre des rendez-vous avec des techniciens Free Proxi depuis votre application”, indiquent les développeurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox