Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 9 chaînes payantes offertes sur Freebox TV, des évolutions pour certains abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Freebox Pop et mini 4K : c’est parti pour la mise en clair de 9 chaînes, Disney Channel jusqu’au 15 janvier mais aussi le groupe de chaînes d’M6 comprenant Paris première, Téva, M6 Music, Canal J, Tiji, RFM TV, MCM et MCM TOP. Ces dernières sont offertes jusqu’au 5 février. Plus d’infos…

Free propose un nouveau pack contenant Amazon Prime et le Pass Ligue 1 à certains abonnés Freebox. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox peuvent désormais conserver leur numéro en cas de déménagement. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour de Freebox Files sur iOS avec une évolution dans le menu d’actions d’un fichier. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 nouveaux jeux PC offerts dont un monument du genre. Plus d’infos…

Les quatre communes du réseau d’initiative publique Valofibre sont éligibles aux offres FTTH de Free. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Une nouvelle brochure tarifaire pour les abonnés Free Mobile et Pro. La facturation au-delà des 25 Go/mois évolue. Free Lige permet désormais deux connexions.

Free Mobile met déjà fin à son mini réseau 2G en désactivant ses antennes 900 MHz . Plus d’infos…

Annonces de la semaine

A Lyon, le tunnel de Fourvière sera couvert par Free Mobile dans les prochains mois. Plus d’infos…

5G : Free Mobile décroche totalement sur la bande 3,5 GHz, SFR cartonne et dépasse Orange. Plus d’infos…

Déploiement 4G en décembre : Free fait mieux que ses concurrents, et est en passe de les rattraper. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox