Free propose ses offres fibre sur un nouveau réseau à faible part de marché

Les quatre communes du réseau d’initiative publique Valofibre sont éligibles aux offres FTTH de Free.

Plus de 4,5 millions d’abonnés fibre et 30 millions de prises raccordables en France, Free poursuit son engagement en faveur du déploiement de la la fibre sur tout le territoire avec la volonté d’être présent sur les réseaux déployés à l’initiative des collectivités, même à faible part de marché. C’est le cas sur le réseau Valofibre opéré par Xp Fibre dans le Val-de-Marne. Selon nos constatations, les quatre communes desservies par ce RIP sont éligibles aujourd’hui aux offres Freebox en fibre optique de Free. Il s’agit de Villecresnes, Santeny, Mandres-les-Roses et Perigny-sur-Yerres.

Le département a attribué en 2014 une délégation de service public à Valofibre, filiale à 100% Xp Fibre. Pas moins de 9900 logements y sont aujourd’hui éligibles à la fibre soit l’intégralité des locaux concernés. Orange, SFR et Bouygues proposent également leurs offres sur ce réseau.

