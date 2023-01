Fibre optique : les GAFAM de plus en plus incontournables dans le milieu des câbles sous-marins

Pour connecter les continents entre eux, l’un des moyens est de déployer de longs câbles dans les océans pour faire transiter les données. Et les géants du web prennent de l’importance dans le secteur.

Un secteur crucial pour l’internet mondial. Si la fibre continue de se déployer en France et dans d’autres pays à l’échelle nationale, les flux de données de plus en plus importants nécessitent également de nouveaux câbles pour leur transit à l’international.

L’une des premières entreprise dans le secteur a été TAT-1, lancée en 1858. D’autres entreprises se sont lancées depuis mais un changement est en train de s’opérer. En effet, les géants comme Google, Meta, Amazon, Microsoft investissent de plus en plus dans ces longs câbles traversant les océans.

Si pour l’heure, les GAFAM n’ont investi “que” dans de 10% des quelques 500 câbles sous-marins, la part de leur participation augmente. Et d’après le responsable du domaine chez Orange, « sur le transatlantique, il est impossible aujourd’hui de faire un câble sans un GAFAM ».

S’ils deviennent de plus en plus incontournables, quelques opérateurs peuvent encore se permettre de déployer des câbles seuls comme Vodafone ou Deutsche Telekom.

Source : Le Monde via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox