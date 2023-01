Free Mobile prévoit de couvrir prochainement un tunnel mythique

A Lyon, le tunnel de Fourvière sera couvert par Free Mobile dans les prochains mois.

Construit en plein coeur de Lyon pour relier deux tronçons autoroutiers sur la route des vacances, le tunnel de Fourvière pose problème aux abonnés Free Mobile qui ne captent aucun réseau durant sa traversée sur une distance de 1 853 m. La 4G et la 3G de Free Mobile ne sont pas déployées pour le moment, et l’itinérance Orange ne semble accessible à tous. Interpellé sur Twitter, le compte officiel Free_1337 a répondu qu’un “projet est bien en cours à la demande du Grand Lyon, c’est prévu dans quelques mois. Il va donc falloir patienter un peu”. Orange, SFR et Bouygues Telecom couvrent déjà le tunnel.

Un projet est bien en cours à la demande du Grand Lyon, c'est prévu dans quelques mois. Il va donc falloir patienter un peu 😉 — Free 1337 (@Free_1337) January 3, 2023

