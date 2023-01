5G : dernier en nombre de sites, Orange assume ne pas “déployer pour déployer”

Si Orange ne brille pas dans le dernier bilan de l’ANFR sur le déploiement de la 5G, c’est le fruit d’une stratégie assumée de la part de l’opérateur historique.

Les derniers chiffres de l’Agence nationale des fréquence sont tombés et l’opérateur historique dispose de 5601 sites techniquement opérationnels, contre 8388 chez SFR, 9514 chez Bouygues Telecom et 16 524 chez Free Mobile. Pour sa directrice générale Christel Heydemann, ce n’est pas un problème mais un choix délibéré.

En poste depuis un peu moins d’un an, elle indique qu’à sons sens “l’innovation doit être au service d’une vision, d’un marché, de valeurs” et affirme que le choix a été fait de ne pas “déployer pour déployer“. Ainsi, Orange entend proposer sa 5G “là où cela a un sens” en proposant la nouvelle génération de téléphonie mobile dans le but “d’améliorer le quotidien des français dans les grandes villes, réduire la consommation d’énergie, accompagner les industries dans leur transformation“. Certains cas précis nécessite également la présence d’Orange en 5G, Christel Heydemann évoque par exemple “un avion qui a besoin de télécharger des données dans un temps très court”.

Pour l’heure, tous les opérateurs ont respecté leurs engagements fixés dans le cahier des charges établi en 2019 concernant le déploiement de la 5G sur la bande 3.5 GHz. Ils étaient en effet tous tenus de disposer de 3000 sites en 2022 et Free Mobile, dernier en termes de sites techniquement opérationnels en dispose de 4337. Le prochain pallier est fixé à 2024 avec 8000 sites déployés.

Il faut également rappeler que pour l’heure, la 5G ne présente pas encore de nouveaux usages pour le grand public et fonctionne encore uniquement sur un coeur de réseau 4G. La 5G “Stand Alone”, devant apporter notamment une latence très faible doit commencer à être déployée cette année.

Source : Stratégies via Alloforfait

