Des premiers abonnés Freebox Delta deviennent propriétaires de leur player

Quatre ans après le lancement de l’offre premium de Free, certains abonnés ont enfin fini de payer leur enceinte Devialet.

Dix euros de moins sur leur facture et une propriété complète de leur player Freebox Delta. Lors du lancement de son offre haut de gamme, Free innovait en proposant un player équipé d’un système de son Devialet mais aussi en le rendant uniquement disponible à l’achat. Pour éviter une dépense de 480€ d’un coup lors de l’abonnement, l’opérateur avait alors mis en place le paiement en 48 fois sans frais grâce à un partenariat avec la société de crédit Younited.

Des témoignages sur les réseaux sociaux font état de premiers cas où le paiement est désormais intégralement réalisé, rendant officiellement les abonnés ayant opté pour cette solution de paiement propriétaires de leur enceinte connectée. D’autres solutions étaient disponibles comme le paiement au comptant ou, pendant un temps, le paiement en échelonné sur 24 mois, mais la solution principalement mise en avant par l’opérateur était celle de 48 mois.

Dernière des 48 mensualités ce mois-ci pour les premiers acquéreurs de la #FreeboxDelta et son player Devialet fin 2018…! #4ansDéjà #MerciFree pic.twitter.com/RqIDtA1gQE — TooSurToo (@FBXTooSurToo) January 4, 2023

A noter pour ceux ayant passé ce cap symbolique, le changement le plus important est bien sûr la fin du paiement et donc une baisse de 10€ sur leur facture mensuelle. Mais tant que vous êtes abonné Freebox Delta, le service client et la réparation si nécessaire de votre player est toujours assurée par votre opérateur.

Lors du lancement de l’offre, acheter le player était le seul moyen de bénéficier de l’offre Freebox Delta complète, mais depuis Free a fait évoluer son offre, tant en terme de contenu qu’en terme de player. En effet, il est désormais possible d’opter pour le player Pop sans frais, mais aussi pour une Apple TV 4K à l’achat. De plus, le player Devialet n’est plus uniquement proposé en achat, mais également en location pour 6.99€/mois.

