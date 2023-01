Freebox Pop et mini 4K : c’est parti pour la mise en clair en janvier de 9 chaînes

Les chaînes payantes d’M6 sont offertes jusqu’au 5 février pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K. Disney Channel est en clair depuis le 1er janvier.

Exclusivité Canal, Disney Channel, se présente comme une chaîne familiale et jeunesse idéale pour les 8-14 ans avec des programmes comme Miraculous, Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, Les Green à Big City, ou encore Mère et Fille. Depuis le 1er janvier, la chaîne est en clair chez Free sur le canal 49, et ce durant tout le mois. Cette gratuité concerne principalement les abonnés Freebox Pop, mini 4K, One, Crystal et Pop puisque cette chaîne est incluse dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta.

Retrouvez #ParisPremière en clair dès aujourd’hui et jusqu’au 5 février CANAL 28 chez Free. A cette occasion, retrouvez notre soirée spéciale Bruce Lee vendredi à 21.00 pic.twitter.com/cjS7afAp9j — Paris Première (@ParisPremiere) January 3, 2023

A noter que les chaînes payantes d’M6 sont également en clair sur les Freebox Pop et mini 4K depuis le 29 décembre, jusqu’au 5 février prochain. Il s’agit de Paris première (canal 28), Téva (53), M6 Music (64), Canal J (149), Tiji (142), RFM TV (261), MCM (87)et MCM TOP (271).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox