Clap de fin pour le partenariat entre OCS et HBO, la majorité des séries disparaissent

Coup dur pour le catalogue d’OCS, qui se retrouve privé de séries cultes comme Game of Thrones, Chernobyl ou Sex and the City suite à la fin du contrat le liant avec la chaîne américaine HBO Max.

Un début d’année avec un grand vide sur la plateforme d’Orange. De très nombreuses séries ont en effet disparu de la plateforme le 31 décembre 2022 à minuit, ce qui n’est pas réellement une surprise puisque les contrats de diffusion passés avec HBO on pris fin à cette date. Il restait cependant une incertitude quant aux programmes qui seraient retirées du catalogue, et ce sont au total une soixantaine de séries qui sont concernées.

Ainsi, comme l’indiquent nos confrères de Numerama, un grand nombre de séries autrefois proposées en intégralité sur la plateforme sont désormais introuvables en France en attendant un nouveau diffuseur. Voici la liste des séries qui ont intégralement disparus.

A Black Lady Sketch Show

Animals

Angels in America

Boardwalk Empire

Band of Brothers

Big Love

Bored to Death

Big Little Lies

Carnivale

Chernobyl

Camping

Crashing

De la Terre à la Lune (From the Earth to the Moon)

Divorce

Enlightened

Entourage

Girls

Getting On

Game of Thrones

Hung

Here and Now

Hello Ladies

L’enfer du Pacifique

Luck

Looking

Les Soprano

Milred Piece

Rome

Sally4Ever

Show me A Hero

Six Feet Under

Sex & The City

Silicon Valley

Spawn

Sur Écoute (The Wire)

The Deuce

True Detective

The Night Of

The Jinx

The Newsroom

Togetherness

The Knick

Tell Me You Love Me

True Blood

The Brink

Treme

Vinyl

Veep

Vice Principals

Watchmen

D’autres programmes sont désormais privées de leurs premières saisons :

Barry (saison 1 et 2)

En Analyse (In Therapy) (saison 1, 2 et 3)

Gentleman Jack (saison 1)

High Maintenance (saison 1, 2 et 3)

His Dark Materials (saison 1)

Insecure (saison 1, 2 et 3)

Los Espookys (saison 1)

Larry et son Nombril (saison 1 à 9)

Mrs. Fletcher (saison 1)

Room 104 (saisons 1, 2 et 3)

Succession (saison 1 et 2)

Sharp Objects (saison 1)

The Righteous Gemstones (saison 1)

Westworld (saison 1 et 2)

Plus concrètement, il ne reste plus que quelques programmes d’HBO sur la plateforme, dont notamment la très acclamée série se déroulant dans l’univers de Game of Thrones House of The Dragon, ainsi que The White Lotus, Perry mason et Betty. Avec autant de départs et notamment des séries très populaires, la question se pose de l’avenir d’OCS. Il a déjà été annoncé qu’une fusion de deux chaînes aura lieu ce mois-ci, mais sur le plus long terme, le bouquet payant pourrait également changer de mains, avec une possibilité de revente à Canal+ qui en est déjà actionnaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox