Vers une vente d’OCS à Canal+, les négociations accélèrent

Orange pourrait bientôt se séparer de son offre cinéma et séries, l’opérateur a prévenu hier les salariés que le projet avançait de plus en plus vite.

Des discussions qui durent depuis plus de deux ans. D’après les informations des Echos, la direction d’Orange a prévenu les employés d’OCS et d’Orange Studios que les négociations pour la vente du studio et du bouquet à la filiale de Vivendi s’accéléraient. Cette dernière détient déjà 34% de l’ensemble et est le principal distributeur d’OCS, elle a ainsi un droit de préemption sur la plateforme.

Si d’autres entreprises se sont positionnées comme Warner, maison-mère de HBO, ou Mediawan qui aurait depuis retiré son offre, il semble que Canal+ soit aujourd’hui privilégié par l’opérateur historique pour reprendre ses chaînes payantes et son studio de films. Plusieurs problématiques sont au coeur du dossier pour Orange, qui souhaite pérenniser le versement des obligations de financement du cinéma d’OCS ainsi que les chaînes et les emplois liés à la plateforme.

Cette dernière n’est pas vraiment dans le meilleur état financier et va prochainement voir disparaître de son offre les contenus d’HBO, élément phare de sa popularité, alors qu’une plateforme dédiée est prévue pour un lancement en France dans les années à venir. Canal+ de son côté serait ravi de récupérer le studio Orange, mais une devrait également prendre en charge une partie des pertes liées à la chaîne, avec des dettes à éliminer avoisinant 100 à 150 millions d’euros l’été dernier.

.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox