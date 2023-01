Clin d’oeil : comment priver des abonnés d’internet avec des feux d’artifice

Allumer un feu d’artifice pour fêter la nouvelle année au pied d’un poteau de télécommunications, c’est une très mauvaise idée. Et cela fait des dégâts.

Ils n’y sont pas allés de main morte. C’est un carton rouge pour des fêtards à Verdun-sur-Garonne, une commune située dans le sud du département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie. Le 31 décembre, de nombreux feux d’artifice ont été tirés partout en France pour célébrer le passage à la nouvelle années. Seul hic, certains ont dépassé les bornes en plaçant des artifices sur un poteau de télécommunications, privant ainsi d’internet un certain nombre de foyers jusqu’au 2 janvier en fin de matinée. L’opérateur d’infrastructure, Altitude, en charge de ce réseau d’initiative publique baptisé Octogone Fibre, a confirmé un retour à la normale à cette date.

#TarnEtGaronne – Allumer un feu d’artifice pour fêter la nouvelle année : ok ! Mais placer les artifices sur un poteau de télécommunications et priver les abonnés d’#Internet à #VerdunSurGaronne, #Dieupentale, #Savenes (liste non exhaustive), c’est non 🚫. pic.twitter.com/YA8Mua8fuY

— Kevin Figuier (@Keu20Figuier) January 1, 2023