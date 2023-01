Des voleurs de cuivre pris sur le fait et condamnés, Orange récupère le câble dérobé

Une affaire qui a pu être rapidement résolue, alors que le fléau du vol de cuivre continue pour l’opérateur historique.

Une affaire qui se termine bien, malgré un préjudice estimé à 100 000€. Le 28 décembre dernier, aux alentours de 23h30, un habitant de Blou dans le Maine-et-Loire a signalé à la gendarmerie une coupure de sa connexion internet.

Les forces de l’ordre se rendent alors compte qu’une trappe d’accès au réseau de télécommunication est ouverte, avec des sections de câbles extraites et entreposées sur le bord de la route sur une centaine de mètres. Une surveillance est alors mise en place et les malfrats se rendent se retrouvent alors face au peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, qui les place en garde à vue.

Ces deux trentenaires ont ainsi reconnu les faits et ont été jugés en comparution immédiate, deux jours après, devant le tribunal correctionnel d’Angers. Deux condamnation tombent : l’un écope de six mois de prison ferme et l’autre prend 12 mois dont huit avec sursis. Le câble a pu être récupéré par Orange.

Cependant, l’opérateur historique explique subir des vols dans plusieurs régions, affirmant par exemple avoir vu 28 km de câbles de cuivre être dérobés en Bretagne et 30 km en Champagne-Ardennes en l’espace d’un an. L’intérêt pour les voleurs étant de revendre facilement le cuivre servant à connecter les abonnés en ADSL, puisque le kilo de ce métal peut se revendre à 9€. En dérobant 300m de câbles par exemple, c’est à peu près de 500 kg de cuivre qui peuvent être revendus.

