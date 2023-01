Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 nouveaux jeux PC offerts dont un monument du genre

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

En plus d’une sélection de jeux ajoutés en fin d’année dont Dishonored 2, six nouveaux titres viennent compléter le catalogue de Prime Gaming en janvier. Ils sont disponibles jusqu’au 1er février prochain et certains pourront nécessiter l’installation d’une plateforme spécifique.

Sauvez votre fille dans un monde horrifique avec The Evil Within 2

The Evil Within 2 est un survival-horror sur PS4 dans lequel vous incarnez l’ex-inspecteur Sebastian Castellanos toujours en quête de réponses. Une chance de sauver sa fille va lui être offerte, mais pour ce faire il devra plonger dans un monde cauchemardesque. Cette suite de The Evil Within donne la possibilité aux joueurs d’adapter son approche en jouant la carte de l’affrontement ou de l’infiltration.



Menez l’enquête et explorez New york dans Beat Cop

Beat Cop sur PC est un jeu d’aventure, jouable en solo. La ville de New York a tout d’une créature monstrueuse. Explorez ses recoins les plus sombres et découvrez ses secrets en incarnant Jack Kelly, un ancien détective accusé de meurtre. Le tout avec une direction artistique tout en pixel art.





Pour récupérer ces deux jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

4 jeux supplémentaires sur Amazon Games

Si vous souhaitez vous plonger dans un monde de police un peu plus farfelu, vous pouvez essayer Chicken police – Paint it RED! Jouez à un jeu policier d’aventure qui se déroule dans un monde soigneusement élaboré, avec une histoire brute de décoffrage et une bonne dose d’humour absurde. Et oui, vous incarnez un poulet… sans mauvais jeux de mots.



Dans le monde des jeux indés, la seule limite est l’imagination des développeurs. Dans certains cas cependant, une idée toute simple peut être la bonne ! Dans Lawn Mowing Simulator, vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux tels Toro, SCAG et STIGA, et de développer votre entreprise de tonte. Créez et développez votre propre entreprise d’entretien de pelouses. Achetez et améliorez votre QG, embauchez des employés, investissez dans la publicité et gérez au mieux vos finances.



Si vous vous sentez d’humeur aventureuse, évadez-vous de tous les nouveaux temples dans Faraway 2: Jungle Escape, qui sont pleins de nouveaux défis et d’énigmes mystérieuses. Ce jeu d’évasion mettra au défi vos capacités de résolution d’énigmes. Un jeu d’énigmes et d’évasion qui mettra vos neurones à rude épreuve avec une direction artistique sobre mais sympathique.  En lançant Breathedge, le but est assez simple : survivez dans l’espace ! Accompagné de votre poulet immortel (décidément, les volailles ont la côte ce mois-ci), découvrez ce qui se cache derrière l’accident soudain de votre navette spatiale. Fabriquez des outils, pilotez des véhicules, et contrôlez même des stations spatiales pour survivre et explorer les débris. Des touches d’humour dans un jeu de survie plutôt bien noté par les utilisateurs sur Steam, pourquoi ne pas se laisser tenter ?  Comment récupérer les jeux A l’inverse des jeux proposés sur Gog ou autres plateformes, ces titres peuvent être retrouvés au sein d’une même application : Amazon Games. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

