Abonnés Freebox Delta : 10 nouveaux jeux PC offerts dont un opus culte

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de novembre. A l’heure où nous écrivons ces lignes, neuf jeux sont disponibles et vous pouvez les récupérer dans leur majorité d’ici plus de 300 jours, une première. Depuis peu, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

La suite du primé Dishonored a répondu à toutes les espérances lors de sa sortie en 2016. C’est un jeu vidéo d’action-aventure furtif en vue à la première personne créé par le studio lyonnais Arkane. Si vous ailé l’infiltration et l’univers steampunk, cet opus est fait pour vous. Sa gratuité prendra fin dans 37 jours.



SNK 40th Anniversary Collection

De quoi ravir les nostalgiques, la collection SNK 40th Anniversary est la collection ultime de jeux d’arcade classiques de l’âge d’or de SNK, avec 24 titres différents datant des années 1980. Prime Gaming annonce une gratuité pendant 337 jours rien que ça. Idem pour les jeux qui suivent.



Trois jeux Metal Slug

Prime Gaming ne fait pas les choses à moitié en cette fin d’année en vous offrant Metal Slug, Metal Slug 3 et Metal Slug X. C’est une légendaire série de jeux de tir et d’action en 2D de SNK. Du run and gun réputé à l’époque pour ses graphismes détaillés, son humour et son rythme frénétique.



The Last Blade et sa suite pour vous servir

The Last Blade est un jeu de combat en 2D sorti par SNK en 1997, se déroulant pendant la période Edo au Japon et mettant en vedette un certain nombre d’épéistes uniques parmi lesquels choisir. Dans le jeu, les joueurs peuvent également annuler les super attaques et les transformer en “Desperation Move”s, pour encore plus d’éléments stratégiques. Sa suite est également offerte.



Pour boucler la boucle avec SNK, le jeu de combat en 3 contre 3 The King of Fighters 2003, mais aussi Twinkle Star Sprites et ses vagues de golems à vaincre, et Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, sont également disponibles gratuitement pendant plus de 300 jours.

Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il suffit ensuite de cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.