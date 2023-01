Free Mobile met à jour sa brochure tarifaire avec des nouveautés

Les abonnés Free Mobile en France et dans les Caraïbes sont concernés. Plusieurs changements sont à noter.

C’est assez rare pour le noter, Free Mobile a mise à jour la brochure tarifaire dédiée à ses abonnés mobile en France et dans les Antilles. Selon Tiino-x83, le fouineur de la communauté Free, la nouvelle version à compter du 1er janvier apporte quelques changements sur le forfait 210 Go. S’agissant de la tarification du Mo au-delà des 25 Go/mois, les abonnés seront facturés dans l’UE et DOM 0,0021€/Mo contre 0,0024€/Mo précédemment. Par ailleurs, la mention « à l’étranger 3G/4G » devient « 3G/4G/5G ». L’opérateur permet depuis récemment le roaming 5G dans 41 pays. Enfin, l’ex-trublion précise que Free Ligue 1 permet désormais deux connexions à la fois contre seulement 1 jusqu’à présent.

Trois changements sont à noter pour Free Mobile dans les Caraïbes. La couverture 2G disparaît, seuls les réseaux 3G, 4G et 4G+ sont affichés. Dans le forfait Free Mobile Caraïbe, la tarification par Mo baisse au-delà des 25 Go mensuels alloués en roaming. Il faudra débourser 0,0019€/Mo contre 0,0021€/Mo jusqu’à présent. A noter que l’intégration de Free Ligue 1 sans surcoût est désormais affiché dans la brochure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox