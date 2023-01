Iliad met en action un plan important en Italie

Les deux opérateurs annoncent la création d’une nouvelle société pour gérer leurs réseaux mobiles dans les zones peu peuplées.

Le feu vert est donné et c’est désormais fait. Une nouvelle société en Italie émerge, détenue à parts égales par Iliad et WINDTRE. Nommée Zefiro Net srl, elle entend poursuivre l’objectif de partage et la gestion des réseaux de téléphonie mobile respectifs dans les zones moins densément peuplées du territoire italien.

Les deux opérateurs expliquent en effet travailler en synergie pour accélérer le déploiement des réseaux mobiles, y compris en 5G. Cet accord doit permettre des bénéfices significatifs en terme de couverture ultra-haut débit pour les habitants dans les zones couvertes, où résident environ 26.8% de la population italienne.

WindTre n’est pas un concurrent comme les autres pour la filiale italienne d’Iliad. En effet, les deux opérateurs ont également signé un accord en 2016 permettant à l’opérateur d’acquérir les actifs lui permettant de devenir le quatrième opérateur mobile en Italie, avant même son lancement deux ans plus tard, avec notamment le transfert de plusieurs fréquences, l’acquisition de certains sites et un accord d’itinérance 2G/3G et 4G.

