Sony prépare une solution efficace contre le piratage

Dans un nouveau brevet, le géant japonais entend proposer un outil contrant les applications permettant l’accès à des contenus illégaux sur les décodeurs et Smart TV.

Le piratage pourrait subir un sacré revers. Sony vient en effet de déposer un brevet pour “Anti-Piracy Control Based on Blacklisting Function”, un dispositif visant à lutter contre le piratage.

Concrètement, il s’agit d’un logiciel de surveillance intégré dans les players Apple TV, Fire, Google, Chromecast et autre ou même sur les téléviseurs intelligents qui serait capable de repérer et bloquer les applications permettant d’avoir accès à des contenus piratés. “ L’application de surveillance dispose de privilèges système pour examiner le code et l’exécution de l’application tierce installée sur l’appareil électronique ” explique le fabricant japonais.

La solution est plutôt réfléchie puisque divers cas de figure sont envisagés. A titre d’exemple, repérer lorsqu’un appareil permet d’installer des applications n’étant pas approuvées ou la possibilité de détecter la tentative de charger une application interdite sur les boutiques d’applications via des magasins tiers. Sony justifie cela par le fait que « certaines de ces applications tierces peuvent inclure des applications pirates qui peuvent acquérir du contenu à partir de sites Web malveillants pour diffuser du contenu piraté sur le dispositif de diffusion en continu. » Il ajoute par ailleurs que “les applications pirates peuvent fournir du contenu premium au dispositif de diffusion en continu sans autorisation et peuvent ainsi subvertir les services de fournisseurs de contenus légitimes“.

Si pour l’heure, le projet n’est qu’au stade de brevet et pourrait donc ne jamais être utilisé, Sony est plutôt connu comme un fervent opposant au piratage tant dans la musique avec son opposition ferme à Napster dans les années 2000 que plus récemment avec un outil visant à éradiquer le piratage dans le milieu vidéoludique.

