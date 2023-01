Amazon Prime Video frappe fort avec le lancement d’une offre incluant tout HBO et les 12 chaînes de Warner et Discovery

Si HBO Max se fait attendre en France, Amazon prend les devants. Un nouveau “Pass Warner” débarquera en mars prochain dans Prime Video. Les fans des séries HBO et des contenus de Warner Bros. Discovery seront comblés.

Amazon Prime Video se renforce dans l’Hexagone et de la plus belle des manières. Le géant américain annonce ce 12 janvier le lancement en mars 2023 du “Pass Warner”, à savoir une nouvelle offre exclusive en France qui inclura tout HBO dont les contenus ne sont plus distribués par OCS, ainsi que les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery. Figureront ainsi Warner TV et Cartoon Network retirées depuis peu des offres Canal+, mais aussi Eurosport, Discovery Channel et CNN, sans oublier leurs services à la demande associés. Le prix de l’abonnement n’a pas encore été annoncé.

Et ce n’est pas tout puisque pour célébrer l’arrivée prochaine de cette offre sur Prime Video Channels, tous les abonnés Prime auront accès en exclusivité – sans surcoût – à The Last of Us, la série HBO la plus attendue de cette année. Chaque épisode sera disponible le lendemain de la diffusion aux USA. Le premier épisode sera disponible le lundi 16 janvier en VF et VOST.

