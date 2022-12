Plus de 45 milliards de SMS transportés sur le réseau Free Mobile en 2022

Le saviez-vous ? Aujourd’hui est l’anniversaire du tout premier SMS envoyé au monde.

Une institution dans la communication mobile : le SMS (Short Message Service) fête aujourd’hui ses trente ans. Free a contribué à son développement en France et Thomas Reynaud fête cet anniversaire.

Le directeur général d’Iliad n’a pas manqué de rappeler cet anniversaire marquant dans les télécoms dans un tweet posté ce matin en saluant cette technologie et en annonçant que Free aura transporté cette année pas moins de 45 milliards de messages sur son réseau mobile.

Un SMS vient d’arriver! Le 3 dec 1992 pour la 1ère fois! Avec ou sans émojis, de + ou – 280 caractères, le texto résiste même face aux réseaux sociaux. @free a démocratisé un peu + son usage et aura transporté plus de 45 milliards de SMS sur son réseau en 2022🎂 #30ans pic.twitter.com/ajn0RzUROA — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) December 3, 2022

Un peu d’histoire…

En effet, le tout premier message textuel envoyé sur le réseau mobile a été émis par un ingénieur de Vodafone le 3 décembre 1992, Neil Papworth. Un message important pour célébrer cette avancée ? Non, il s’agissait d’un simple “Merry Christmas”, envoyé depuis son ordinateur sur un téléphone fixe. Il faudra attendre 1994 ans plus tard pour que le premier mobile capable d’envoyer un texto soit lancé par Nokia mais ce n’est qu’en 1999 pour que les opérateurs s’intéressent à cette opportunité.

En France, chacun avait son propre nom de service : Orange l’appelait sobrement le SMS, SFR quant à lui le nommait Texto et Bouygues Telecom proposait pour sa part des mini-messages. Limité à 160 caractères, chaque message coûte alors un francs à l’envoi, d’où l’apparition du langage SMS pour se faire comprendre tout en économisant de la place… et de l’argent. Les offres illimitées, d’abord le soir et le week-end puis, avec l’arrivée de Free Mobile en 2012, les forfaits proposeront alors un nombre illimité de SMS envoyés.

En France, jusqu’à 200 milliards de textos ont été envoyés en une année en 2016 et c’est notamment durant les périodes de nouvel an où les envois sont si importants et si rapprochés que les réseaux mobiles se retrouvent saturés. Si le nombre de textos envoyés continue de diminuer avec l’arrivée des messageries illimités comme Signal, WhatsApp ou Messenger, l’usage reste encore assez important. D’après l’Arcep, la consommation moyenne de SMS par abonné s’élève en effet à 120 SMS par mois au deuxième trimestre 2022.

Cependant, pour certains, le SMS reste un outil indispensable pour vérifier l’identité et la sécurité d’accès à un compte en banque par exemple, ou pour la réception d’un colis… “Le SMS est l’un des deux canaux obligatoires possibles pour prévenir la population” face aux dangers naturels, industriels, sanitaires ou terroristes, souligne Marc-Antoine Dupuis, fils du co-inventeur de la norme GSM.

Source : AFP via BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox