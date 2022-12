Abonnés Freebox et Amazon Prime : 8 jeux PC gratuits à récupérer dont un monument du genre

Tous les mois, Amazon Prime permet à ses abonnés de télécharger gratuitement plusieurs jeux sur PC. Voici la sélection Prime Gaming du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Durant le mois de novembre, 8 jeux sont disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes et ce jusqu’au 3 janvier prochain. Certains jeux pourront nécessiter l’installation d’une plateforme dédiée, qui reste gratuite.

Quake, le monument du jeu de tir disponible gratuitement

Incontournable si vous aimez les jeux de tirs, Quake a été l’un des représentant de ces licences nerveuses vous permettant d’affronter des hordes d’ennemis ou vos amis en multi jouer dans un univers de dark. Vous avez ici droit à la version améliorée et revue graphiquement vous permettant d’accéder à un support de résolution allant jusqu’à 4K en 16/9 avec des modèles retravaillés. En campagne ou en multijoueur, il ne faudra pas relâcher votre attention une seconde si vous voulez émerger victorieux.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Quake et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Menez l’enquête dans Rose Riddle 2 : Werewolf Shadow

Pour un gameplay moins nerveux mais avec des rebondissements, vous pouvez vous tourner vers ce jeu d’enquête. Les habitants du Royaume des Fées sont occupés à préparer la fête d’anniversaire du roi. Cependant, dans les coulisses, quelqu’un met en œuvre un plan sinistre qui changera à jamais le Royaume des Fées. Dans la peau de Rose Riddle, vous vous rendrez d’un emplacement époustouflant à un autre pour rassembler les preuves dont vous avez besoin pour résoudre le crime et empêcher le désastre imminent avant qu’il ne soit trop tard !



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

6 jeux supplémentaires sur Amazon Games

Moins d’horreur et plus de couleur ? Vous pouvez vous tourner vers Spinch. Transcendez le monde matériel et embrassez votre vraie forme en tant que Spinch, un organisme hyper-agile animé par sa quête de sauver une partie de sa progéniture disparue dans ce jeu de plateforme psychédélique à défilement latéral, dans l’esprit du dessinateur canadien à succès Jesse Jacobs.



Pour un dimanche au coin du feu et une prise de tête toute en restant détendu, Doors: Paradox est un jeu d’évasion aux énigmes relaxantes ! Trouvez votre chemin parmi les dioramas 3D élaborés à la main. Recherchez des objets utiles, trouvez les indices cachés et résolvez une diversité de puzzles sympas ! Découvrez cette aventure mystérieuse et surréaliste sur le chaos et de l’ordre.



Un jeu de carte prenant vous attend dans Banners of Ruin. Assemblez votre équipe. Répondez à l’appel. Gagnez la guerre. Construisez un deck et battez-vous à travers la ville de Cap d’Aube avec jusqu’à 6 personnages dans des combats au tour-par-tour. Chaque personnage peut débloquer des cartes et capacités uniques excitantes qui peuvent fortement améliorer votre deck. 

Pour une belle histoire, vous pouvez vous tourner vers Brothers : A Tale of Two Sons. Un homme se bat pour rester en vie. Ses deux fils, voulant à tout prix sauver leur père souffrant, n’ont pas le choix : Ils doivent partir en quête de l’ Élixir de vie tout en comptant l’un sur l’autre pour survivre. Lorsque l’un sera faible, l’autre devra se montrer fort ; lorsque l’un sera effrayé, l’autre devra redoubler de courage. Il devront être de vrais frères.  Votre pire crainte est l’indifférence du public. Votre meilleure arme, un divertissement éblouissant. Vos artistes sont votre armée. Attention, le cirque est arrivé en ville ! Dans The Amazing American Circus, bâtissez un empire du cirque à partir de rien. Des adversaires de chair et de sang et des personnages célèbres du folklore américain tenteront de vous barrer la route du succès. Propriétaire novice d’un petit cirque sans le sou, vous devrez affronter les géants du milieu, comme les frères Ringling et P.T. Barnum. Parviendrez-vous à les vaincre ?  Dans Desert Child, vous êtes un jeune pilote d’hoverbike affamé qui doit quitter la Terre avant qu’elle ne parte en miettes. Partez à la chasse aux primes, organisez des courses et faites tout ce que vous pouvez pour atteindre Mars et remporter le Grand Prix.

 Comment récupérer les jeux Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games. Découvrez l’offre Freebox Révolution à 19,99€ pendant 1 an puis 44,99€. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox