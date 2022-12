Totalement Fibrés : une nouveauté inattendue chez Free, les prix flambent chez les opérateurs

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé en live au plus proche de l’actualité.

Univers Freebox continue de vous proposer son émission Totalement Fibrés chaque semaine pour traiter de l’actualité de Free et des télécoms. Nous nous intéressons ainsi aujourd’hui en détail au lancement de l’offre avec TV Samsung lancée par Free à prix Free.

Vous pouvez bien sûr également retrouver nos rubriques habituelles comme le UP and Down, et ça va barder. Dans le Free Fight, nous débattrons sur la nécessité ou non d’intégrer aujourd’hui les services SVoD directement sur les box.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox