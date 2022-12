Free met à jour son application d’espace abonné Freebox sur iOS avec une nouveauté

Free enchaîne les mises à jour sur son application mobile permettant de gérer son espace abonné sur smartphone pour l’adapter à Free Proxi.

Encore une petite mise à jour. Après une amélioration de l’expérience utilisateur en début de semaine, Free déploie une version 1.1.1 de son application Freebox – Espace Abonné. Au programme, un petit changement qui fait suite à l’officialisation de l’assistance de proximité de l’opérateur la semaine dernière.

En effet, cette mise à jour apporte simplement les notifications Free Proxi. Pour rappel, cette assistance de proximité permet, si vous êtes proche d’une des 64 équipes lancées à travers l’Hexagone, d’échanger avec un conseiller proche de vous et de conserver le même interlocuteur pour votre problème. De plus, la proximité du petit appartement réunissant les conseillers Free permet une intervention plus rapide.

Lancée par Free fin septembre, cette première application permet aux clients Freebox de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone, mais aussi de vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour les coordonnées bancaires ou encore de profiter de l’assistance et Free Proxi. Pour en savoir plus, découvrez notre test.

Pour ses abonnés mobile, Free prévoit de déployer une application officielle de gestion de compte. Aucune date de lancement n’a pour l’heure été communiquée. Actuellement en cours de développement, elle devrait permettre en toute logique de suivre sa consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait, au détail des factures et à la messagerie visuelle. On peut aussi imaginer la possibilité de gérer les options et services associés aux lignes et un accès à Free Proxi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox