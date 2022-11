Êtes-vous éligibles à Free Proxi, centres ouverts et à venir, on vous dit tout

Free annonce aujourd’hui le lancement de Free Proxi, mais pouvez-vous accéder à cette assistance de proximité ?

Le projet initié fin 2019 est enfin officiellement sur les rails et 67 équipes de proximité sont désormais actives dans l’Hexagone pour venir en aide aux abonnés Freebox. Free n’entend pas s’arrêter là et prévoit atteindre les 150 Free Proxi en 2023, avec déjà des ouvertures prévues avant la fin de l’année. Mais comment savoir si vous êtes éligibles et si vous vous trouvez dans une zone couverte par Free Proxi ? Univers Freebox fait le point.

Free proxi est inclus dans toutes les offres Free par défaut. En somme, si le service est ouvert dans votre quartier ou dans la zone géographique où vous vous trouvez, les abonnés seront dirigés automatiquement vers les équipes de proximité lorsqu’ils contactent l’assistance, sans besoin d’une action spécifique. Cela peut donc se faire depuis l’application mobile d’espace abonné Free et sur navigateur dans la rubrique assistance mais également directement en téléphonant au 3244, qui vous permet de laisser un message vocal au 3244 en formulant votre demande pour être rappelé par un conseiller Free Proxi.

Au total, 67 mini-hubs sont d’ores et déjà ouverts dans l’Hexagone, couvrant 25% des abonnés Freebox dans 31 départements différents. Free dévoile la liste des communes concernées, triées par département. Vous pouvez donc être éligibles à Free Proxi si vous vous trouvez aux abords d’une des villes suivantes :

Cependant, l’opérateur n’entend pas s’arrête là et s’est fixé pour objectif de plus que doubler l’effectif de Free Proxi dans l’Hexagone d’ici la fin de l’année 2023. Il annonce par ailleurs des ouvertures de Free Proxi prévues pour fin 2022, avec 24 centres répartis dans 16 départements. Voici la liste des communes concernées :

Cannes

Aix-en-Provence

Marseille 10ème arrondissement

Montélimar

Toulouse Saint-Cyprien

Montpellier Croix d’Argent

Rennes

Tour

Nancy

Douai

Cambrai Bayonne

Lyon Presqu’île

Mante-La-Jolie

Plaisir

Saint-Germain-en-Laye

Limoges

Asnières

Nanterre

Aulnay

Bobigny

Boissy-Saint-Léger

Champigny-sur-Marne

Thiais

Chaque centre est conçu comme un véritable lieu de vie, avec une large part dédiée aux espaces de pause et de restauration proposant ainsi une expérience plus proche d’un petit appartement que des bureaux classiques. On peut ainsi y trouver un canapé, une télévision et un coin dédié aux repas qui peuvent être pris en équipe. Sans oublier bien sûr les postes de travail des collaborateurs.

