Free lance “la révolution du service abonné” sur les box et le mobile

C’est le grand jour pour Free Proxi, 67 équipes de proximité de l’opérateur sont aujourd’hui implantées dans toute la France afin de voler au secours au quotidien en un temps record de 25% de son parc de 21 millions d’abonnés fixe et mobile.

Free lance officiellement ce 22 novembre ce qu’il appelle “la révolution du service abonné”. L’objectif pour l’opérateur est d’être plus que jamais au plus près de ses abonnés pour intervenir le plus rapidement et efficacement possible. Pour cela, Free a commencé à déployer fin 2019 une constellation de mini hubs dans l’hexagone, soit de petites équipes locales composées de 8 à 10 conseillers Free à la disposition des clients de leur secteur pour répondre à toutes leurs demandes, que ce soit sur les offres Freebox ou Free Mobile.

Baptisé Free Proxi, ce nouveau service d’assistance de proximité tient à se démarquer par une implantation locale avec des équipes connaissant en détail les infrastructures réseau Fixe et Mobile de la région. “Elles peuvent ainsi facilement diagnostiquer les éventuels incidents, et même se déplacer directement au domicile des abonnés pour rétablir un service ou échanger un équipement. Toute demande d’un abonné peut ainsi être traitée de A à Z par la même équipe, voire le même conseiller”, explique l’opérateur.

Free Proxi est inclus dans les offres Free. Dès qu’ils y sont éligibles, les abonnés Free qui souhaitent contacter l’assistance sont mis en relation directement avec leur équipe Free Proxi. Ils bénéficient d’un accès direct à leurs conseillers via leur Espace Abonné sur mobile et sur le web ou par téléphone au 3244. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à trouver une solution pour l’abonné dans un délai de 15 minutes.

Novateur, ce service compte déjà 67 équipes de proximité implantées dans toute la France qui couvrent, à date, 25% de son parc de 21 millions d’abonnés Fixe et Mobile. L’objectif est d’atteindre, à fin 2023, 150 équipes de proximité pour couvrir 50% du parc.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox