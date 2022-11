Abonnés Freebox Delta : Cafeyn lance une nouveauté et prépare une évolution

Cet espace dédié accueille toute l’actualité des sports en donnant accès à l’information sur le football (Ligue 1, Ligue 2, Championnats d’Europe, Ligue des Champions), rugby (Top 14, Equipes de France), NBA, Tennis, Cyclisme, etc. Près de 80 médias sportifs sont ainsi accessibles dont belN Sports, SO FOOT, Figaro Sport, AFP Sport, Midi Olympique, Onze Mondial, Pédale!, Basket USA ou encore Tennis Magazine. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de l’application et site internet ou de se rendre dans l’espace de recherche et sélectionnez la catégorie Sport.