Free Proxi : hilarant, Xavier Niel annonce en exclusivité l’identité de son 11 de départ, “Stéphane Bichard et Patrick Drabi” grands absents de la liste

Xavier Niel continue de teaser le lancement du nouveau service d’assistance de proximité Free Proxi dans une nouvelle vidéo très cocasse.

Free continue de teaser le grand lancement de son service Free Proxi déjà actif dans un certain nombre d’agglomérations depuis 1 an. Afin de promouvoir cette nouvelle assistance de proximité, l’opérateur met une nouvelle fois en scène son fondateur Xavier Niel dans une série de vidéos reprenant les codes d’une conférence de presse d’avant-match, de circonstance à l’heure où l’équipe de France s’apprête à faire son entrée dans la Coupe du monde 2022 au Qatar, à 20h face à l’Australie.

Après une première vidéo teasing plutôt cocasse postée hier sur Twitter, l’opérateur récidive ce 22 novembre avec une seconde vidéo dans laquelle le magnant des télécoms, tel un Didier Deschamps version Free, dévoile son 11 départ de la team Free Proxi. Les jeux de mots hilarants geek fusent comme “Adrien Raizot, Aurélien Achedéhémi, et Kylian Mkatjé. Avec l’humour qu’on lui connaît, Free va encore plus loin en portant une attention toute particulière à deux grands absents de la liste : “On est triste pour eux mais comme vous le savez tous, Stéphane Bichard n’a pas trouvé de club cette saison et quant à Patrick Drabi une fois de plus il a été victime de la concurrence”, indique Xavier Niel, allusion faite à Stéphane Richard ex-PDG d’Orange et Patrick Drahi propriétaire de SFR.

La tactique de Free Proxi est on ne peut plus claire lorsqu’elle es imagée de la sorte : “imaginez qu’un jour de match votre box tombe en panne, on vous envoie les soigneurs Free Proxi et votre box sera réparée pour le coup d’envoi”, assure le sélectionneur Niel.

DE manière plus sérieuse, les équipes Free Proxi répondent par chat ou par téléphone en 15 minutes aux clients de la zone via des mini hubs. Ces cellules localisées ont un second intérêt, celui d’intervenir directement chez l’abonné sous 24 heures en disposant en cas de panne du matériel adéquat pour le client. Le service vise les trois points grâce à trois maîtres-mots, “rapidité, efficacité et proximité”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox