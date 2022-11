Xavier Niel tease le lancement d’un nouveau service dès demain, “chez Free on ne lit pas l’avenir dans le cul d’une poule”

Un “mardi Free” est prévu ce 22 novembre avec le grand lancement de Free Proxi.

“Rendez-vous demain à 10h pour le 11 de Xavier Niel”, tel est le message posté par Free aujourd’hui sur Twitter. Après avoir fait ses premiers pas d’acteur fin 2020 dans une série de vidéos teasing en amont du lancement de la 5G mais aussi en tant que Président de la République pour les 10 ans de Free Mobile, Xavier Niel est une nouvelle mis à profit.

Dans cet extrait, le fondateur de Free se glisse dans la peau du sélectionneur de l’équipe Free Proxi. Questionné sur le maraboutage dans le milieu du foot, coach Niel répond avec un ton décalé que “chez Free, on ne lit pas l’avenir dans le cul d’une poule”. Pas de commentaire non plus sur le sacrifice des animaux, “les seuls sacrifices que l’on fait chez Free, c’est sur les prix”. A la vue du décor de la conférence de presse et blague à part, Free lancera demain officiellement son service Free Proxi.

Rdv demain 10h pour le 11 de XN⏳ pic.twitter.com/jXBQPHydqM — Free (@free) November 21, 2022

C’est dans son ADN, Free se démarque régulièrement en matière d’assistance et de relation abonné, en atteste notamment Face to Free dont le clap de fin a pris place la semaine dernière après 7 ans d’existence. Depuis un an, l’opérateur va plus loin avec le déploiement progressif d’un nouveau service d’assistance locale pour renforcer encore la proximité avec ses abonnés.

Des « hubs Free Proxi » sont ainsi installés dans d’anciens appartements reconvertis en espaces de bureaux, un peu partout en France. « Open space, cuisine, espaces de pause, tout est fait pour que les équipes se sentent comme à la maison et puissent venir travailler avec plaisir », confiait l’opérateur en décembre 2021. En 2021, ce service a ouvert des portes dans 12 agglomérations comm à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. Le déploiement s’est poursuivi en 2022 sans que l’on sache le nombre de villes concernées.

Dans chaque hub, travaille environ une dizaine de personnes connaisseurs du terrain dont la mission est de répondre directement à la problématique des abonnés. Les équipes répondent par chat ou par téléphone en 15 minutes aux clients de la zone. Ces cellules localisées ont un second intérêt, celui d’intervenir directement chez l’abonné sous 24 heures en disposant en cas de panne du matériel adéquat pour le client. Free Proxi doit également être présenté mercredi 23 novembre à 10h30 au sein du Salon des Maires 2022.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox