Orange lance une nouvelle promo pour ses abonnés, même Sosh, avec beIN Sports et Disney+ à prix cassé

Pour les fans de football et les grands enfants, Orange et Sosh proposent un pack regroupant beIN et Disney+ en promo, sans engagement.

Le tout pour le prix des chaînes de sports seules. Jusqu’au 1 février prochain, les abonnés internet TV d’Orange tant chez l’opérateur historique que chez Sosh peuvent bénéficier de beIN Sports et Disney+ dans un même pack pour 15€/mois, sans engagement.

Une offre qui pourra ravir ceux désirant suivre la coupe du monde de football tout en ayant envie de profiter des superproductions de Disney pendant la période des fêtes. Elle donne en effet accès aux 10 déclinaisons de la chaîne sportive permettant de suivre l’intégralité des matchs lors du championnat mondial ayant débuté hier. Une fois l’abonnement réalisé, vous pourrez retrouver directement les chaînes premium de beIN Sports sur les canaux 46, 47, 48 et 179 de la TV d’Orange, et beIN Sports 4K sur le canal 993 de la TV d’Orange (avec décodeur TV UHD et téléviseur compatible 4K).

Et pour les membres du foyer pas fans de ballon rond, ils pourront pour leur part profiter en exclusivité des films, des séries et des documentaires de l’univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star. Le tout pouvant être visionné sur 4 écrans en simultané, mobile, tablette, ordinateur ainsi que sur la chaîne 68 du décodeur Orange TV 4 ou UHD. Suite à votre commande, vous allez recevoir par e-mail un lien pour activer votre compte Disney+.

Il est important de rappeler que chez Sosh, l’offre n’est valable que si vous avez opté pour l’option TV d’Orange. Pour profiter du pack, P, vous devez détenir un décodeur TV 4 ou UHD.

Vous détenez un autre décodeur TV ? Une procédure d’échange est disponible. L’offre est réservée aux clients non abonnés aux bouquets beIN Sports avec engagement, au pack Famille et Disney+ et n’ayant pas résilié ces bouquets dans les 12 derniers mois, ou bénéficié d’une promotion suite à une résiliation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox