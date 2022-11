Après l’annonce du retrait de TF1 et M6, Salto est à vendre

L’aventure pourrait continuer sous d’autres couleurs pour Salto.

Plutôt que de le voir disparaître, les fondateurs de la plateforme préfèreraient un rachat. Alors que TF1 et M6 se désengagent du projet et France Télévisions souhaite pour sa part réussir à boucler son budget pour l’année prochaine et pourrait ainsi profiter d’une vente de sa participation pour le faire, quel avenir pour la plateforme ? La revente serait envisagée, sous la condition d’une bonne entente avec le nouveau propriétaire.

La plateforme lancée en 2020 par les trois grand groupe de l’audiovisuel n’arrive pas à remplir ses objectifs commerciaux et engendre 180 millions d’euros de pertes pour ses actionnaires. Cependant, une vente uniquement de la plateforme technologique aurait-elle un véritable intérêt, sachant que le service est avant tout connu pour ses contenus, produits par M6, TF1 et France Télévisions ?

La question se pose actuellement et en ce sens, d’après un proche du dossier, la vente serait plus aisée si un concurrent extérieur se portait volontaire pour reprendre le service. “Ce serait plus facile de conclure des accords sur les programmes” explique-t-il. Si la Lettre A évoquait l’intérêt de Canal+ pour un potentiel rachat, Les Echos expliquent pour leur part que les fondateurs aimeraient davantage intéresser un acheteur voulant renforcer son propre service ou utiliser la plateforme pour se lancer.

