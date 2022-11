Les internautes se lâchent sur les réseaux : la plus vieille Freebox Révolution fait de la résistance, avoir la fibre dans le bain etc

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

On imagine mal SFR oublier les panneaux radio, un effet d’optique peut-être ?

Où sont les panneaux radio sur le pylône ? 🤔 — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🌍 (@vachegti) November 19, 2022

Il n’en restera qu’un !

Un Free Helper presque comme les autres dans La France a un incroyable talent sur M6.

Oulà ça vanne @free dans La France a un incroyable Talent.

Voici Mathieu Noblé, un Free helper un peu particulier… pic.twitter.com/29kODMctK4 — Freebox Delta (1K) – Les Deltanautes (@freeboxdelta) November 15, 2022

La fibre dans le bain, un nouveau concept.

Qui dispose encore de la Freebox Révolution V1 de 2010 ? Elle fait de la résistance chez certains même s’il semble nécessaire de l’échanger !

Coucou @Freebox @free @Xavier75

J'ai pour ainsi la plus vieille Freebox révolution du monde :/ (v1 sans wifi ac…)

L'affichage est désormais tout cassé 🙁 on peut échanger ça siouplait ? :3 pic.twitter.com/tFE6NALfzX — Mario Tux ✗ (@MarioTux3) November 21, 2022

Un plat de nouilles XXL

c'est le weekend certains devraient en profiter pour faire un peu de ménage pic.twitter.com/jBjWh2Xxu7 — bearstech (@bearstech) November 11, 2022

Les casques VR peuvent produire ce genre de scène vertigineuse pour celui qui en porte.

eh il a réellement cru qu'il tombait mdrrr pic.twitter.com/EOna3mR8oW — Youri (@Youridefou) November 12, 2022

