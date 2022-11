Fibre optique : face au retard de SFR, un département menace d’expulser l’opérateur du déploiement

La situation est très tendue dans le Tarn, le président du département a convoqué la presse locale pour annoncer un ultimatum à l’encontre de SFR.

Après avoir déjà critiqué l’opérateur pour les retards et les malfaçons observés sur le réseau fibre, Christophe Ramond, président du Tarn, lève un carton rouge et fixe une échéance.

Si les problèmes de malfaçons sont bien plus globaux et touchent de nombreux département, le retard lui peut être clairement chiffré. ” On se sent trahis. Quand on prend un engagement, on le respecte. 138 000 prises devaient être finies fin 2022, nous en sommes à 70 000 installées ” expliquait-il la semaine dernière lors d’une conférence de presse, rappelant ainsi l’engagement de l’opérateur en 2019. A titre d’indication, SFR installerait environ 3000 prises par mois actuellement dans le département, alors que le rythme de déploiement devrait être le double d’après le conseil départemental.

Face à ce retard et malgré plusieurs courriers envoyés à l’opérateur, le président brandit une nouvelle menace. Si l’opérateur ne parvient pas à fournir un vrai calendrier et s’y tenir dans les six mois à venir, le département pourrait prononcer la déchéance de la délégation de service public. Dans les faits, cette procédure mettrait ainsi fin à la participation de SFR dans le déploiement de la fibre optique dans le département dans les zones concernées par l’accord signé avec le conseil. « Nous sommes à un tournant. Nous gardons la main tendue, mais nous exigeons une réponse claire et ferme » affirme le président du conseil.

Source : Le Journal d’Ici

