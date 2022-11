Freebox TV : la chaîne Ultra Nature 4K disparaîtra le 31 décembre

Le Clap de fin approche pour la chaîne Ultra Nature 4K éditée par Mediawan. La diffusion s’arrêtera le 31 décembre prochain sur les box de Free et de Bouygues Telecom.

Lancée en 2018 sur la Freebox, la chaîne 4K Ultra Nature doit disparaître d’ici la fin de l’année, a déclaré le 20 juin dernier Sonia Latoui, directrice des contenus de Mediawan Thematics dans une interview accordée à Satellifax. La date exacte est aujourd’hui connue, ce sera le 31 décembre prochain. Diffuseur de la chaîne en Suisse, l’opérateur Swisscom a révélé cette information la semaine dernière.

Retirée fin 2021 des Livebox d’Orange, mais toujours disponible sur les box de Free (canal 203) et Bouygues Telecom (123), Ultra Nature 4K est la première chaîne documentaire en ultra HD native consacrée au monde animalier, à la découverte, au voyage et aux sports extrêmes. Aujourd’hui, celle-ci fait les frais d’une stratégie du groupe audiovisuel de Xavier Niel, Pierre Antoine-Capton et Matthieu Pigasse, laquelle vise à privilégier certaines chaînes et services au détriment d’autres, qui seront stoppés souvent faute d’audience.

Source : Swisscom, PDS TV News

