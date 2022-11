Free lance une nouvelle fonction “écran de veille” très évoluée sur les Freebox Delta et Révolution

Une nouvelle fonctionnalité d’écran de veille sur la Freebox qui va permettre de créer des applications dédiées.

Free vient d’intégrer une nouvelle fonction sur le Player de la Freebox Révolution, et sur le Player de la Freebox Delta-Devialet (après redémarrage suite à la mise à jour de ce matin). Celle-ci est un écran de veille mais qui est particulièrement évolué. Il se compose en deux partie.

Tout d’abord, la nouvelle fonction apparait dans le menu “affichage” des Player concernés sous le nom de “réglages de l’écran de veille”.

Une fois dans cette rubrique, il est possible d’activer cet écran de veille et de choisir le délai au delà duquel il s’active automatique si vous n’avez pas d’interaction avec votre Freebox. Mais il est également possible de “changer l’écran de veille”

Free en propose un par défaut, qui affiche le mot “Freebox” ainsi que l’heure dans un rectangle en mouvement. La deuxième possibilité est qu’il est également possible d’en choisir d’autres depuis le FreeStore.

Et Free a justement lancé une nouvelle application dans le FreeStore qui offre d’autres possibilité et qui se nomme Diaporama Screensaver.

Pour bénéficier de cette nouvelle application “Diaporama Screensaver” il suffit de vous rendre dans le FreeStore et de la télécharger gratuitement. Celle-ci vous permet alors de choisir des banques d’images qui vont s’afficher à un intervalle régulier que vous pouvez définir (10, 20 ou 30 secondes). Il y a deux banques d’images proposées : Pixels et Pixabay. Toutes deux comptent des milliers d’images.

Mais au delà, vous pouvez vous même créer votre propre banque d’images sur le disque dur de votre Freebox, et sélectionner cette dernière en guise d’écran de veille.

Comme on le voit, Free ne s’est pas contenté de lancer un simple écran de veille, mais un outil qui va permettre aux développeur amateurs ou professionnels de proposer leurs propres applications d’écran de veille sur le FreeStore.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox