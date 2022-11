Free lance une nouvelle mise à jour du player Devialet de la Freebox Delta

Le Player Free-Devialet de la Freebox Delta passe en version 1.2.4.

Cinq mois jour pour jour après une précédente mise à jour, Free déploie aujourd’hui progressivement une nouvelle version 1.2.4 du Player Devialet. Pour l’heure les développeurs n’on pas encore dévoilé le contenu du firmware. Pour en bénéficier, il suffit de redémarrer votre boîtier TV.

Il faut avouer que les mises à jour sont assez rares sur le player haut de gamme de Free, chaque nouvelle version apporte habituellement son lot d’améliorations comme en juin dernier.

On se souvient de l’intégration du codec audio DTS , du Dolby Digital et Dolby Digital Plus (et sa variante Atmos) supportés en passthrough HDMI dans l’explorateur de fichiers. Ou encore du scan wifi e effectué en tâche de fond, afin d’utiliser la bande de fréquences la plus adaptée. Ou encore le choix de langue des sous-titres et de l’audio conservés lors du retour au début du programme TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox