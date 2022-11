Free envoie deux mails à ses abonnés pour les informer des grands événements du moment

Free fait la promotion de ses “Black Free Days” et de la Coupe du monde de Football sur beIN Sports.

Ce sont les deux événements du moment. Dans l’optique d’informer au mieux ses abonnés, Free envoie actuellement deux mails différents à ses clients. Dans le premier, il met en avant ces “Black Free Days” lancés dans sa boutique en lign à l’occasion du Black Friday. Jusqu’au 29 novembre, pas moins de 30 smartphones bénéficient d’offres de remboursement et de remises immédiates, des promos pouvant grimper jusqu’à 260€. Un certain nombre de modèles sont accessibles à 1€ après remboursement avant le versement de 24 mensualités d’environ 20€ ou moins via Free Flex.

Dans le même temps, Free envoie un second courriel uniquement à ses abonnés Freebox pour les prévenir du lancement de la Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022. “100% des matchs dont tous ceux de la France (36 en exclusivité

avec notamment 3 huitièmes de finale et 1 quart de finale), sont diffusés sur beIN Sports”, rappelle le FAI. C’est l’occasion pour lui d’informer de la disponibilité du diffuseur sur le canal 31, l’abonnement est proposé à 14,99€/mois sans engagement. Dans ce mail, Free permet également d’accéder au calendrier des matchs. A noter que la chaînes beIN SPorts 4K est désormais disponible sur le canal 101 des Freebox.

En clair, TF1 diffusera les rencontres dont il détient les droits, soit 28 au total. Au programme, 100% des matchs de l’équipe de France, le match d’ouverture le dimanche 20 novembre, cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales, le match de la troisième place et la finale. Pour les fans de ballon rond et l’Ultra-Haute Définition, une chaîné dédiée “TF1 4K” est à retrouver sur le canal 101 des Freebox Delta, One, Pop et mini 4K.

