OCS lance une offre pour le Black Friday, de nombreux abonnés Freebox peuvent en profiter

C’est parti pour le Black Friday chez OCS. Le service de SVOD propose une offre spéciale à 6,49€/mois pendant deux mois.

Idéal pour regarder la saison finale de The Walking Dead ou Game of Thrones, House of the Dragon. A l’heure où le rachat d’OCS par Canal+ se précise, le service Orange Cinéma Séries lance une nouvelle promotion à l’occasion du Black Friday, à savoir une baisse de 50% de son abonnement pendant 2 mois, lequel passe de 12,99€/mois à 6,49€/mois sans engagement.

Limitée aux 5000 premières souscriptions, cette offre est disponible jusqu’au 28 novembre 2022. Celle-ci est accessible sur TV via CAST avec Google CAST, Android Tv, Apple TV, Air Play, Smart TV Samsung, Smart TV LG, Amazon Fire TV et XboxOne. Mais aussi sur mobile, tablette, ordinateur. L’application Molotov propose aussi cette offre.

Dans le détail, cet abonnement permet, 2 écrans en simultané, un accès à tous les programmes (HBO), mais aussi un accès illimité en streaming et téléchargement. La résiliation peut s’effectuer à tout moment en ligne.

