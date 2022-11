Le service client de Free perd un outil apprécié, vers une domination de Canal+ ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La fin de Face to Free déplorée par les abonnés

Lancé en février 2015, «Face To Free » est un service chez les opérateurs télécom permettant aux abonnés Free de recevoir l’assistance souhaitée et d’échanger avec un conseiller en visio par webcam. Habituellement accessible sur la page “Nous contacter” du site web de Free ou via l’application officielle ” Free Assistance”, le service n’est plus disponible. Free semble avoir pris la décision de privilégier ses autres canaux d’assistance, comme Free Proxy, Whatsapp (discussion conversationnelle), et les réseaux sociaux en complément du 3244 et du réseau de boutiques. Une décision qui ne fait pas plaisir à tout le monde, les abonnés habitués à ce service rappelant certains avantages.

La stratégie de Free Mobile en rend certains sceptiques

Les performances commerciales se succèdent depuis le début de l’année pour Free Mobile. En l’espace de 9 mois, l’opérateur a gagné 431 000 abonnés mobile. Dans le détail, la base de forfaits 4G et 5G nets a augmenté de 730 000 unités sur la période, alors que le nombre d’abonnés au forfait 2€ à baissé de 303 000. Ces derniers sont partis à la concurrence ou ont migré vers une offre supérieure chez Free Mobile. Les raisons de ce retour au premier plan initié il y a un an, sont multiples mais certains tendent à questionner la logique de conserver deux offres de base aussi éloignées sans offre intermédiaire pérenne.

MyCanal deviendrait-il leader ?

La disparition de la plateforme est envisagée alors que deux de ses fondateurs ont acté leur départ de Salto. Les choses se corsent et les propriétaires quittent le navire, Salto approche-t-il du naufrage ? D’après la Lettre A, les actionnaires de M6 ont acté le retrait au capital de l’entreprise jeudi dernier et TF1 est également sur le départ. France Télévisions serait également en train d’envisager d’abandonner l’aventure. Le projet de “Netflix français” n’a pas vraiment réussi à aboutir donc, et certains se questionnent à l’heure où OCS pourrait être vendu à Canal+ et où la filiale de Vivendi serait également intéressée par le rachat de Salto. Est-ce que Canal+ est le seul acteur capable de réellement concurrencer les géants américains en France ? Un monopole est-il souhaitable ? La question est ouverte.



D’autres considèrent cependant que la galère pour Salto était plutôt prévisible.

La taxe des géants du numérique pour les réseaux présente des risques

L’Association des opérateurs télécoms alternatifs (AOTA) fait sonner un autre son de cloche que les telcos principaux européens. Elle met en avant des risques pour l’économie du secteur et la neutralité du Net. Le président de l’AOTA, Bruno Veluet, s’est exprimé sur un sujet actuellement débattu à l’échelle européenne : la possibilité de taxer les géants numériques pour qu’ils participent financièrement à l’entretien des réseaux télécoms. Si certains estiment qu’il s’agit d’un juste retour des choses, le débat continue et fera notamment l’objet d’une grande concertation européenne l’année prochaine .

Le transfert de profil chez Netflix, bonne idée ?

Le nouveau cheval de bataille pour Netflix est la lutte contre le partage des comptes et si des solutions plus drastiques sont prévues pour 2023, la plateforme de SVOD a préparé le terrain avec une nouvelle fonctionnalité permettant de transférer les informations de profil vers un nouvel abonnement. Univers Freebox vous a proposé de découvrir cette solution dans un tutoriel dédié et certains se sont alors interrogés sur la logique derrière cette option assez peu connue. Entre “c’est un moyen de faire payer aux abonnés” et “c’est une bonne idée”, il vous revient de vous faire votre propre idée. Qu’en pensez-vous ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox