Face to Free : le service d’assistance en visio de Free est mis sur la touche

Après 7 ans d’existence, Face to Free n’est aujourd’hui plus disponible pour les abonnés Free.

Lancé en février 2015, «Face To Free » est un service chez les opérateurs télécom permettant aux abonnés Free de recevoir l’assistance souhaitée et d’échanger avec un conseiller en visio par webcam.

Habituellement accessible sur la page “Nous contacter” du site web de Free ou via l’application officielle ” Free Assistance”, le service n’est plus disponible. Free semble avoir pris la décision de privilégier ses autres canaux d’assistance, comme Free Proxy, Whatsapp (discussion conversationnelle), et les réseaux sociaux en complément du 3244 et du réseau de boutiques.

L’opérateur permet aussi à ses abonnés sourds ou malentendants d’accéder à un service par vidéo en langue des signes française. Une application “Relais téléphonique” est également téléchargeable sur iOS et Android. Pour ceux qui ne connaissent pas Face to Free, voici un reportage réalisé par Univers Freebox en 2016.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox