MyTF1 Max débarque sur les Smart TV Samsung

L’offre de replay sans publicités est désormais disponible directement sur les téléviseurs connectés du géant sud-coréen.

TF1 continue d’étendre la disponibilité de sa plateforme de replay payante en la proposant désormais sur les téléviseurs connectés Samsung. L’application est en effet dès à présent disponible sur les modèles commercialisés depuis 2018 et est accessible gratuitement dans le magasin d’application du fabricant. Il faudra cependant bien sr s’acquitter des 2.99€/mois sans engagement pour profiter de la plateforme.

Pour rappel, cette offre propos l’accès aux contenus des chaînes de TF1 en replay jusqu’à 30 jours, mais aussi le direct des chaîens TV ainsi que des avants-premières et ce sans interruption publicitaires. A noter cependant que certains contenus en replay sont contractuellement accompagnés de publicités

Les possesseurs de Smart TV Samsung pourront également bénéficier gratuitement de l’offre AVOD deMYTF1 comprenant 4900 heures de contenus, 250 programmes, 8 000 épisodes parmi lesquels :

• Un catalogue cinéma premium : des comédies romantiques américaines : Coup de foudre à Manhattan, Nuits Blanches à Seattle ; des films d’horreur : Souviens-toi l’été dernier 1 et 2, Insidious la dernière clé, Hollow Man ; des films d’action : SOS Fantômes (2016), Dans la ligne de mire, Faster, Pixels ; des comédies : Raid Dingue, Ace Ventura, Very Bad Cops, Chef ; des films Français : 7 jours pas plus, Les Gorilles, Caprice…

• Des fictions étrangères : Mad Men, les Tudors, Cashmere Mafia, Melrose place, Hartley Cœur à vif, Alerte à Malibu…

• Des fictions françaises : Sous le soleil, La Vengeance aux Yeux Clairs, RIS Police Scientifique, Le Mystère du Lac, Le tueur du Lac, Peur sur le Lac, Doc Martin, Clara Sheller…

• Des mangas : Naruto, Naruto Shippûden, Naruto : Boruto Hunter X Hunter, Detective Conan…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox