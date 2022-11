Mise à jour des cadeaux et promos disponibles pour les abonnés Freebox

Univers Freebox fait le tour des bons plans en cours pour les abonnés Freebox : Amazon Prime, Canal+ Séries et vente privée sont de la partie mais ce n’est pas tout.

A l’approche de Noël, quels sont les promos et autres bonnes affaires proposées par Free à ses abonnés Freebox ? Univers Freebox en a fait le tour pour vous.

Amazon Prime offert aux abonnés Freebox Révolution et Pop pendant 6 mois

L’offre a été officialisée la semaine dernière par l’opérateur de Xavier Niel pour les abonnés Freebox Pop. Ces derniers, tout comme les abonnés Freebox Révolution depuis fin 2021 peuvent bénéficier de six mois gratuits pour le service d’Amazon, puis 6,99€/mois, sans engagement, pour toute nouvelle souscription à l’option dans leur Espace Abonné. Bonne nouvelle, avec cette offre, des millions de clients vont pouvoir profiter de tous les avantages Amazon Prime sans débourser un centime :

Prime : Prime Video : des milliers de films et séries populaires, pour toute la famille, à regarder et à télécharger.

Amazon Music Prime : 100 millions de titres sur tous les appareils, sans publicité. Disponible en France métropolitaine uniquement.

Avantages de livraison : la livraison prioritaire gratuite (ou 0.01€ par livre) et la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles.

Prime Reading : des centaines d’ebooks à emprunter. Des romans, des polars, des bandes dessinées ou encore des livres pour enfants.

Prime Gaming : des jeux tous les mois, du contenu exclusif, des abonnements à une chaine Twitch, et bien plus encore.

Accès Prioritaire aux Ventes Flash : un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles.

Amazon Photos : stockage gratuit et illimité de photos.

Audible : les deux premiers livres audio sont gratuits.

Courses alimentaires : livraison et/ou retrait Drive, le jour même, des courses du quotidien avec les partenaires tels que Monoprix et Casino.

La Freebox Révolution à petit prix sur Veepee

La bonne affaire du moment pour bénéficier de la Freebox mythique. L’abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal est proposé à 14.99€/mois pendant un an avec avec un engagement d’un an. L’offre inclus également Canal+ Séries pendant 12 mois et l’intégralité des services Amazon Prime pendant six mois, et est disponible jusqu’au 1er décembre, à 6h du matin. Cette offre est bien entendue réservée aux personnes n’ayant pas été abonnés à une offre fixe de Free dans les trente derniers jours. S’il ne s’agit pas de l’offre la plus alléchante lancée par Free, elle permettra tout de même d’accéder à un très bon débit pour peu cher.

Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution

Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet mais aussi Révolution bénéficient du service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant 12 mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période. En plus de nombreux programmes originaux de la filiale de Vivendi, vous pourrez également retrouver les contenus de la plateforme Lionsgate+.

Abonnés Amazon Prime : de nombreuses offres de découvertes plus un large éventail de services

Beaucoup de services SVOD sont disponibles sur les Freebox et souvent des périodes d’essai sont offerts afin de découvrir et se familiariser. Cela se passe Amazon Channels (Prime Video) où sont proposés une semaine à 1 mois offert pour une très large sélection de services. Il est par exemple possible d’essayer Madelen (Ina) Shadowz, Filmo TV, MUBI, Benshi, Starzplay, Univers Ciné, Hayu, Kitchen Mania, Outbuster, Geo television, Queerscreen, Spicee et bien d’autres gratuitement.

C’est le Black Friday sur Prime Video

Si la plateforme Prime Video est davantage connue pour sa formule de SVOD, elle propose également une boutique permettant d’accéder à de nombreux films et séries en achat ou location. Depuis peu et jusqu’au 28 novembre prochain, une sélection de programmes fait l’objet d’une promotion avec une location à 1.99€.

Pour en bénéficier il faut bien sûr être abonné Amazon Prime, l’offre est par ailleurs incluse pour les abonnés Freebox Delta et offerte pendant six mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution. Il suffit ensuite de se rendre dans la rubrique boutique de la plateforme pour retrouver la sélection concernée. Si d’autres films sont actuellement en promotion, une ligne est dédiée à cette offre promotionnelle.

Parmi les films concernés par cette promotion, on compte des comédies françaises comme Pourris gâtés, Les Bodin’s en Thailande… mais aussi des blockbusters américains comme les deux premiers volets de la saga Les Animaux fantastiques, Tenet ou Joker mais aussi des films plus classiques comme Le dîner de cons et Les Visiteurs ou encore des films un peu moins connus comme Mandibules. Une fois la location actée, vous avez alors 30 jours pour commencer à regarder le programme et 48h pour le voir ou le revoir une fois la lecture commencée.

Apple TV+ offert pendant trois mois aux abonnés Freebox avec Player Pop ou Apple TV 4K

Depuis mars 2022, Free propose l’accès au service SVOD de la marque à la pomme Apple TV+ à tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop ou de l’Apple TV 4K, multi-TV compris. Les trois mois d’abonnement offert à la plateforme via leur Espace Abonné, le sont toujours. Le catalogue de qualité du service s’est largement enrichi ces dernières années, son prix mensuel est passé le 24 octobre dernier de 4,99€ à 6,99€/mois. L’abonnement annuel est quant à lui affiché à 69€.

OCS a moitié prix pendant deux mois, il faudra faire vite

A l’heure où le rachat d’OCS par Canal+ se précise, le service Orange Cinéma Séries lance une nouvelle promotion à l’occasion du Black Friday, à savoir une baisse de 50% de son abonnement pendant 2 mois, lequel passe de 12,99€/mois à 6,49€/mois sans engagement.

Limitée aux 5000 premières souscriptions, cette offre est disponible jusqu’au 28 novembre 2022. Celle-ci est accessible sur TV via CAST avec Google CAST, Android Tv, Apple TV, Air Play, Smart TV Samsung, Smart TV LG, Amazon Fire TV et XboxOne. Mais aussi sur mobile, tablette, ordinateur. L’application Molotov propose aussi cette offre.

Dans le détail, cet abonnement permet, 2 écrans en simultané, un accès à tous les programmes (HBO), mais aussi un accès illimité en streaming et téléchargement. La résiliation peut s’effectuer à tout moment en ligne.

Un pack kids à petit prix jusqu’à la fin du mois

Pour occuper les tout petits, vous pouvez bénéficier d’une promotion sur le Pack Kids. Comprenant une sélection des meilleurs chaînes pour enfants comme Boomerang (144), Bommerang+1 (145) , Boing (153) mais aussi les services Boomerang Illimité (166) et Boing Illimité (165), ce bouquet sera facturé 0,99€/mois, au lieu de 1,99€ jusqu’au 30 novembre inclus.

2 mois de Nextory Premium offert aux abonnés Free

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Nextory (ex-Youboox) spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles).

Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Premium standard, est offert pendant deux mois par Free à ses abonnés avant de passer à 9,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier.

Le premier épisode de la série Mood offert sur l’Aktu Free



Dans cette série vous découvrez Sasha, interprétée par Nicôle Lecky, jeune femme de 25 ans désirant percer en tant que rappeuse dans l’industrie de la musique. Mise à la porte par sa famille et désormais fauchée, elle rencontre Carly, une influenceuse sur Instagram qui a fait fortune grâce à son activité de cam-girl. Peu à peu, Sasha va basculer dans les abîmes de l’industrie du sexe et en découvrir les côtés sombres. Cette série britannique est diffusée depuis le 1er mars sur BBC Three au Royaume-Uni et désormais disponible sur Canal+ Séries.

Pour accéder à l’Aktu Free, il suffit de se rendre dans l’icône Aktu Free depuis le menu Home de la mini 4K, et sur le nouveau launcher Android de la Pop directement sur la page d’accueil, ou dans les applications si vous utilisez encore l’ancienne version.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox