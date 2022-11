Free Mobile : un smartphone déjà en promo bénéficie d’une offre spéciale originale

Le Crosscall proposé dans la boutique Free Mobile bénéficiait déjà d’une offre de remboursement. Une offre spéciale vient de lui être ajoutée.

Une nouvelle offre spéciale originale vient d’être ajoutée dans la boutique Free Mobile. En effet, Crosscall, qui propose des smartphones spécialement robustes, vous rembourse 1 mois de votre forfait Free Mobile. Pour cela il faudra transmettre sur le site du constructeur votre facture de forfait de téléphone mobile du mois d’octobre 2022 où apparaissent et sont entourés votre nom, prénom, date et montant du forfait mobile. (le nom et prénom de la facture du forfait doit être le même que celui de la participation.)

Le smartphone concerné est donc le Crosscall M5 qui bénéficie déjà d’une ODR de 30 euros à l’occasion du Black Free Day. Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 69€ (soit au final 39€ avec déduction de l’ODR de Free), puis 24 loyers suivants de 9.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 100€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

A cela, s’ajoute donc un bonus de la part de Crosscal, qui vous rembourse un mois de votre forfait Free Mobile.

La formule Free Flex, un mix entre un crédit gratuit et une location, permet de bénéficier d’une large gamme de smartphones, en payant une petite partie chaque mois durant 24 mois, et en ayant la possibilité de le conserver à l’issue de cette période. Et s’il est toujours possible d’acheter son smartphone au comptant dans la boutique Free Mobile, l’opérateur privilégie son offre Free Flex, en proposant des ODR uniquement pour cette formule, et cette fois-ci, l’offre de remboursement est de 100€, ce qui plus qu’habituellement. Concrètement, une fois le smartphone reçu le remboursement se fera sous forme d’avoir sur facture(s) à partir de votre 3ème facture après validation de votre demande, excepté en cas de retour de votre mobile après rétractation

