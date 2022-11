Abonnés Freebox et Amazon Prime : 8 services de SVOD gratuits pendant un mois

Sur Amazon Channels, les abonnés Prime peuvent bénéficier de nombreuses plateformes et beaucoup d’entre elles proposent des périodes d’essais plus ou moins longue. Univers Freebox fait le point.

Avec le grand weekend qui s’annonce, et si vous vous essayiez à un nouveau service de SVOD ? Les abonnés Freebox Delta bénéficient d’Amazon Prime inclus dans leur offre et les abonnés Freebox Révolution et Pop ont droit à six mois offerts. Parmi les nombreux avantages proposés par cet abonnement, Prime Video est l’un des plus connus et il est possible à travers l’application disponible sur toutes les Freebox d’accéder à d’autres plateformes, réunies sur la même interface avec Amazon Channels.

Parmi les quarante chaînes et services actuellement proposées sur la plateforme , près de la moitié proposent des offres de découverte de leurs contenus gratuitement. Ces offres sont plus ou moins longues et peuvent être souscrites directement depuis votre Freebox assez facilement, comme nous vous l’avons montré dans un précédent tutoriel. Focus sur les périodes d’essai actuellement proposées sur la plateforme de SVOD, sans engagement. On peut les séparer en deux catégories : les mois d’essais et les périodes plus courtes. A noter, si vous avez déjà bénéficié récemment d’un essai gratuit sur une plateforme, l’offre indiquée dans l’article peut ne pas vous être proposée puisqu’elle est réserve aux nouveaux abonnés.

8 plateformes à découvrir pendant un mois

Des contenus pour tous les goûts ! Allant des services dédiées aux enfants aux plateformes cinéphiles en passant par la télé-réalité, pas moins de 8 services de SVOD sont accessibles gratuitement pendant un mois sur Prime Video.

Vous allez par exemple pouvoir découvrir UniversCiné, la plateforme dédiée aux cinéphiles voulant découvrir des pépites du cinéma. Cette dernière est proposée pour 6.99€/mois une fois l’essai terminé. Pour ceux n’ayant pas encore quitté l’ambiance d’Halloween, le service dédié à l’horreur Shadowz regroupant à la fois des films cultes et des pépites quasi-introuvables est lui aussi concerné, avec un abonnement à partir de 4.99€/mois une fois la période de gratuité terminée.

Si vous souhaitez penser aux tout-petits, vous avez également le choix entre Benshi et Hopster Education, proposés pour 4.99€/mois. Les fans d’émissions de TV réalité pourront pour leur part se tourner vers Hayu,à 4.99€/mois une fois l’essai gratuit terminé.

Les fans de cinéma LGBT pourront pour leur part se tourner vers QueerScreen, regroupant de nombreux programmes autour de la lutte et de la vie des personnes concernées pour 6.99€/mois. Fans de documentaires ? La plateforme Spicee vous propose de découvrir le monde à travers ses reportages pour 4.90/mois. Enfin, un service français est également de la partie avec Madelen, lancé par l’INA qui propose des séries, documentaires, films et pièces de théâtres pour 2.99€/mois.

Une découverte plus courte pour 12 plateformes

Si vous n’êtes pas rassasiés, vous pouvez également vous tourner vers des périodes d’essais plus courtes pour une découverte intensive. Ainsi, Lionsgate+ vous proposera de nombreux programmes cultes gratuitement pendant 7 jours, avec un tarif de 4.99€/mois une fois l’essai terminé. Une occasion de découvrir la plateforme avant qu’elle ne soit retirée du marché français l’année prochaine.

Filmo pour sa part vous propose de découvrir son large catalogue de films gratuitement pendant 14 jours, puis pour 6.99€/mois. Amateurs d’horreur, la plateforme Insomnia est également proposée avec 7 jours d’essai avant de passer à 3.99€ mois. Pour les fans de cinéma plus alternatif, la plateforme Outbuster, à 6€/mois vous propose de la découvrir pendant 7 jours. Pour les enfants, vous pouvez également vous tourner vers Noggin by Nickelodeon junior, à 4.99€/mois avec une semaine d’essai.

D’autres services plus centrés autour d’une thématique précise sont de la partie. C’est le cas de Cultivons nous, qui s’intéresse à l’alimentation responsable et est proposé avec une semaine d’essai, puis 3.99€/mois. Les fans de cuisine pourront également s’essayer à Kitchen Mania, avec 14 jours d’essais puis 1.99€/mois. Les amateurs de pêche auront le choix entre Zone300, également disponible directement sur les Freebox et proposée avec 7 jours gratuits puis 9.99€/mois et Chasse et pêche pour 1.99€/mois avec 14 jours d’essai.

Crime District, s’intéressant aux enquêtes et affaires criminelles est également disponible avec 14 jours d’essai puis pour 4.99€/mois. Les fans de foot pourront également découvrir OLPLAY pour 4.99€/mois après un essai d’une semaine. Enfin, Love Nature, regroupant de nombreux documentaires sur la planète, la faune et la flore est à découvrir pour 14 jours puis 1.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox