Abonnés Freebox et Prime : comment souscrire et se désabonner facilement à de nouveaux services SVOD, on vous dit tout

Depuis peu, souscrire à de nouveaux services de SVOD sur Amazon Prime a été simplifié et il est même possible de se désabonner directement sur les Freebox. Univers Freebox vous explique comment faire. Les abonnés Freebox possédant un compte Amazon Prime peuvent agrémenter leur application Prime Video avec d’autres plateformes grâce à Amazon Channels. Ce service permet en effet d’ajouter les contenus d’autres services de SVOD comme OCS, Lionsgate+, UniversCiné et bien d’autres directement sur l’interface de la plateforme d’Amazon. S’il faut s’abonner à chacun, cela permet de tout regrouper sur une même interface, d’autant que certaines promotions sont régulièrement proposées pour les découvrir. Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur votre ordinateur pour y souscrire, mais depuis quelques temps, la procédure pour s’abonner est désormais bien plus simple. En effet, souscrire et se désinscrire peut désormais être réalisé sur l’ensemble des Freebox. Seule exception : la manipulation n’est pas possible sur les Apple TV 4K. Il faudra cependant avoir lié une carte bancaire à votre compte Amazon pour réaliser cette opération, même dans le cas d’un essai gratuit. Il suffit simplement de se rendre sur la ligne “chaînes” de votre application Prime Video puis de sélectionner le service qui vous plaît le plus parmi le choix très varié proposé. Cliquez ensuite sur “en savoir plus” et vous vous verrez proposer de souscrire, souvent avec une période d’essai gratuit. Si vous en avez assez ou si vous n’avez pas été convaincu par l’offre, vous pouvez vous désinscrire et là encore, sans quitter votre canapé. Il suffit de se rendre dans l’onglet “réglages” dans le bandeau latéral de votre application, puis de cliquer sur “abonnements”. Il vous sera ensuite proposé un récapitulatif de votre abonnement à savoir : la date de renouvellement et le prix payé puis un bouton “se désabonner”. Il vous sera demandé plusieurs fois de confirmer votre choix ainsi que la raison l’ayant motivé parmi une liste de causes potentielles. Mais en continuant de choisir le désabonnement (trois clics environ), vous serez ainsi désabonné. A noter, la fin d’accès au service vous sera également indiquée. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Révolution et Pop. Il permet d’accéder à Amazon Prime Video mais aussi à d’autres avantages comme la livraison ultra-rapide, un service streaming musical gratuit ou des offres autour du jeux vidéo. Le service est également disponible en option pour les autres abonnés pour 6.99€/mois. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox