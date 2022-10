Amazon Prime Video lance une promo sur un service de SVOD à l’occasion d’Halloween

Fans d’horreur, Halloween vous attend, le plateforme de SVOD Shadowz est proposé à prix mini pendant 3 mois sur Prime Video via Amazon Channels.

Disponible sur Freebox Révolution, mini 4K, Pop, One et inclut dans l’offre Freebox Delta, Prime Video propose dans sa rubrique Amazon Channels un certain nombre de service de SVOD aux thématiques très variées. Des promotions sont d’ailleurs proposées, entre essai gratuit et prix mini pendant une période donnée. C’est le cas aujourd’hui pour Shadowz, proposé à 1 €/mois pendant 3 mois, puis 4,99 €/mois . L’offre se termine le 31 octobre.

Ce service propose notamment des classiques de l’angoisse, des pépites plutôt inconnues, mais aussi certaines exclusivités et même des courts-métrages. Gore, Polar, Thriller ou fantastique, il y en a pour tous les goûts.

A noter que le service de SVOD Lionsgate+, ex Starzplay bénéficie de 30 jours gratuits, ainsi que la chaîne Toute L’Histoire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox