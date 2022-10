Iliad lance son plan énergétique en Italie

En plus des efforts réalisés en France, la maison-mère de Free fait de même de l’autre côté des Alpes pour réduire sa consommation énergétique.

Optimiser la consommation d’énergie en ces temps de crise. Iliad a dévoilé hier son nouveau plan dédié à l’économie d’électricité en Italie. Le groupe détenant Free et l’opérateur italien mène depuis janvier 2021 une stratégie portée sur la réduction de l’impact environnemental, mais alors que Free a lui même dévoilé son plan il y a quelques semaines, c’est au tour de son cousin italien de faire des efforts à son tour.

Ainsi , ce plan continent une série d’actions et d’engagements s’ajoutant aux mesures déjà mises en place. Il est développé sur trois axes : les interventions sur le réseaux, sur les installations et sur les communautés d’Iliad.

Ainsi, comme Free le fait depuis le mois de septembre, Iliad éteint désormais certaines fréquences mobiles pour réduire de 5 à 10% la consommation de chaque site radio. Le trafic du réseau sera surveillé en permanence et, en cas de besoin, les fréquences désactivées redémarreront automatiquement. La mise en veille ne concernera que les fréquences 2100-2600 MHz pour la 4G et 3,7 GHz pour la 5G . “C’est un résultat particulièrement significatif, surtout si l’on tient compte du fait que le point de départ est déjà très efficace en soi : notre réseau de téléphonie est de dernière génération, ayant commencé à le construire il y a 5 ans” explique l’opérateur.

Dans les magasins d’Iliad, les plages horaires d’allumage et de l’éclairage extérieur et intérieur ainsi que celui des Simbox en dehors des heures d’ouvertures “seront significativement réduites“. Les bornes permettant de s’abonner seront donc programmées pour se couper au delà d’une certaine heure, ce qui permettra de réduire leur consommation de plus de 40% assure Iliad. D’autres mesures dans les bureaux seront également mises en place.

Enfin, une politique de sensibilisation sur les bons gestes écologiques sera menée auprès des collaborateurs, fournisseurs et utilisateurs d’Iliad.

