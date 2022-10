Porter iMessage sur Android serait du gâchis selon Apple

Le conservatisme d’Apple vis à vis de ses services est tantôt critiqué, tantôt salué et la firme de Cupertino s’explique concernant son choix de garder pour elle son application de messagerie.

Pourquoi iMessage n’est pas proposé aux utilisateurs Android ? A l’heure où les smartphones tournant sous l’OS de Google proposent le RCS ou des applications alternatives comme WhatsApp ou Signal pour offrir une expérience semblable à celle de iMessage, Apple s’explique sur l’absence de son application sur le Play Store.

Craig Federighi, responsable chez Apple, est ainsi revenu dans les pages du Wall Street Journal sur la décision du géant américain. Dans un mail envoyé en 2013, il s’inquiétait par exemple que “iMessage sur Android ne fasse que retirer l’obstacle dans les familles ayant choisi l’iPhone qui les empêche de choisir Android pour leurs enfants“. Pour préciser sa pensée, il explique que cet échange “était une manière de dire, si on va entrer sur un marché et faire tout ce qu’il faut pour construire une application, il faut le faire d’une manière qui fera la différence. Plus on a de clients, plus on est capable de délivrer de belles expériences“.

Ainsi, si l’application avait été lancée sans atteindre une masse critique sur d’autre plateformes, le résultat aurait été pour Apple de se “limiter dans toutes les dimensions dans lesquelles nous souhaitions innover dans le domaine des messageries pour nos clients, et nous n’aurions pas pu accomplir grand chose du tout si nous avions procédé autrement”. Ainsi, à travers ce principe de précaution, Apple entendait également proposer la meilleure application de messagerie. Pour Craig Federighi, proposer iMessage sur Android “ressemblait à un gâchis qui n’apporterait aucune contribution à la marche du monde”.

Source : Presse-citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox