Orange travaille à rendre le WiFi de ses Livebox plus intelligent

Avec sa technologie de WiFi Sensing, l’opérateur historique veut améliorer la qualité de service de ses Livebox notamment dans le cadre d’une maison connectée.

Orange présentait la semaine dernière durant son Salon de la Recherche et de l’Innovation à Châtillon une quarantaine de ses projets de recherche. L’un d’entre eux, le WiFi Sensing, pourrait arriver sur les Livebox de l’opérateur.

« Il s’agit d’utiliser le Wi-Fi non pas pour transmettre de la donnée, mais pour détecter des caractéristiques de l’environnement physique » explique Muriel Le Bihan, chef de projet Orange Lab. Plus vulgairement, cette technologie entend exploiter une problématique simple : la perturbation des ondes par un élément dans une zone dédiée comme… l’utilisateur lui même. En effet, le parcours des ondes ou leur puissance peut changer si un individu entre dans une pièce.

Heureusement, cela peut être calculé ou analysé et les experts d’Orange se sont penchés sur ce sujet pour mettre au point une surveillance à domicile. Cette dernière ne nécessite aucun matériel et pourrait donc être implémenté aux Livebox récentes via une mise à jour du logiciel et éviter ainsi l’achat de caméras ou détecteurs de présence. De plus le WiFi Sensing est moins intrusif qu’un appareil dédié comme une caméra de surveillance vous filmant dans votre intimité.

L’utilisateur peut définir s’il est à l’intérieur ou à l’extérieur de chez soi avec une simple application ou encore choisir les pièces à surveiller. Bien sûr, il est nécessaire que la pièce contienne au moins un appareil connecté à la box pour que cette solution fonctionne. Il est par ailleurs également possible de voir en temps réel les perturbations des ondes chez vous: lors d’une démonstration, un intervenant s’est introduit dans une pièce et le smartphone a tout de suite affiché une notification.

Le tout est assisté par de l’intelligence artificielle comme l’explique Muriel Le Bihan : « pour obtenir une précision correcte, il faut créer une base d’apprentissage et entraîner un algorithme d’intelligence artificielle qui va permettre de distinguer les cas où il n’y a personne des cas où quelqu’un se trouve dans la pièce ». Pas de risque de recevoir de notifications pour votre chat ou un appareil autonome donc.

D’autres usages pourraient être envisagés comme ajuster le chauffage ou l’éclairage des pièces si vous êtes dans la pièce ou non. « On peut voir l’activité de personnes fragiles chez elles, savoir si elles vont bien, si elles sont sorties… On peut même détecter une chute, mais c’est un cas d’usage encore plus avancé, qui nécessite davantage de puissance de calcul » explique un responsable d’Orange.

Pour l’instant, l’idée reste un projet d’innovation, mais d’après 01net, le WiFi Sensing pourrait être proposé aux clients d’Orange. L’opérateur historique aurait par ailleurs expliqué à nos confrères qu’il serait intéressé par le lancement d’un programme de bêta-test pour éprouver leurs innovations avant un possible lancement commercial.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox