Free Mobile : 730 000 abonnés 4G et 5G gagnés en seulement 9 mois, les raisons de son succès commercial

Une qualité de service qui ne cesse de progresser, le succès de Free Flex, et le lancement de Free Mobile dans les Caraïbes, l’opérateur de Xavier Niel ne cesse de recruter des abonnés depuis le début de l’année. La rentabilité est plus que jamais au rendez-vous.

Les performances commerciales se succèdent depuis le début de l’année pour Free Mobile. En l’espace de 9 mois, l’opérateur a gagné 431 000 abonnés mobile. Dans le détail, la base de forfaits 4G et 5G nets a augmenté de 730 000 unités sur la période, alors que le nombre d’abonnés au forfait 2€ à baissé de 303 000. Ces derniers sont partis à la concurrence ou ont migré vers une offre supérieure chez Free Mobile.

Les raisons de ce retour au premier plan initié il y a un an, sont multiples. La première est l’attractivité de son offre de financement de smartphones, Free Flex. Ce modèle fonctionne, assure l’opérateur. A son lancement durant l’été 2021, les recrutements ont doublé voire triplé. Lors du troisième trimestre 2022, le lancement réussi de Free Caraïbe lui a permis aussi de signer une performance générale solide avec le gain de 184 000 abonnés dont 277 000 sur ses offres 4G et 5G. Les recrutements Free Mobile dans les Antilles et à la Réunion sont intégrés aux résultats de la France métropolitaine.

Mais pour séduire, il faut aussi un réseau qui tienne la route. L’amélioration continue de la qualité de service permet d’attirer les prospects tout en fidélisant les abonnés actuels. Et Free Mobile ne se méprend pas : “les résultats du dernier audit sur la qualité de service mobile réalisé par les télécoms français régulateur, l’Arcep – publié en octobre – a classé Free comme le leader opérateur alternatif pour les usages mobiles en France métropolitaine, clairement démontrant comment nous améliorons en permanence la qualité de service de ses réseau mobile”. Aujourd’hui, l’opérateur couvre plus de 99% de la population en 4G et 87% en 5G. On ajoutera aussi, que les avantages Freebox ont de quoi convaincre les nouveaux abonnés fixes. Le forfait Free tout illimité leur est proposé à 15,99€/mois, et même à 9,99€/mois pour les abonnés Freebox. Au delà-de la convergence, la question du prix revient inexorablement. Free Mobile n’a jamais augmenté ses prix, et garantit des prix inchangés pendant encore 5 ans.

Par conséquent, la croissance des revenus des services mobiles facturés aux abonnés reste forte à 8,3 % au troisième trimestre 2022 (7,3 % au T1 2022 et 9,5 % au T2 2022). La montée en gamme de l’opérateur se poursuit, en atteste l’évolution du revenu moyen par abonné en progression de 4,5% en 1 an, passant de 11,4€ à 11,9€. Cette évolution est permise “grâce au mix effet lié au flux continu d’abonnés quittant la Série Forfait Free et au Forfait Mobile Free 4G/5G illimité”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox