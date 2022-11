Abonnés Freebox : Prime Video lance son Black Friday

De nombreux films sont actuellement proposés en location à petit prix sur la plateforme de SVOD, de quoi égayer vos soirées cinéma.

Un black Friday en avance chez Amazon. Si la plateforme Prime Video est davantage connue pour sa formule de SVOD, elle propose également une boutique permettant d’accéder à de nombreux films et séries en achat ou location. Depuis peu et jusqu’au 28 novembre prochain, une sélection de programmes fait l’objet d’une promotion avec une location à 1.99€.

Pour en bénéficier il faut bien sûr être abonné Amazon Prime, l’offre est par ailleurs incluse pour les abonnés Freebox Delta et offerte pendant six mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution. Il suffit ensuite de se rendre dans la rubrique boutique de la plateforme pour retrouver la sélection concernée. Si d’autres films sont actuellement en promotion, une ligne est dédiée à cette offre promotionnelle.

Parmi les films concernés par cette promotion, on compte des comédies françaises comme Pourris gâtés, Les Bodin’s en Thailande… mais aussi des blocbusters américains comme les deux premiers volets de la saga Les Animaux fantastiques, Tenet ou Le Joker mais aussi des films plus classiques comme Le dîner de cons et Les Visiteurs ou encore des films un peu moins connus comme Mandibules. Une fois la location actée, vous avez alors 30 jours pour commencer à regarder le programme et 48h pour le voir ou le revoir une fois la lecture commencée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox